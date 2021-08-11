Kayserispor Başkanı Gözbaşı, Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında konuştu: Netleşen bir durum yok
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Kayserispor Başkanı Gözbaşı, Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında konuştu: Netleşen bir durum yok

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

İspanyol devi Barcelona'nın Türk yıldız Yusuf Demir'in ardından Kayserispor'un 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'i kadrosuna kattığı iddiası gündem yarattı. Bomba transfer iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ise, "Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır" ifadelerini kullandı.

La Liga devi Barcelona'nın Rapid Wien'den Türk yıldız Yusuf Demir'i kadrosuna katması büyük ses getirirken, deneyimli gazeteci Barış Yurduseven ise çıtayı biraz daha yükseltti ve İspanyol devinin Yusuf'tan sonra Kayserispor'un 17 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'i de kadrosuna kattığını öne sürdü.

BOMBA İDDİAYA YANIT BAŞKAN GÖZBAŞI'DAN

Merkez orta saha ve on numarada forma giyebilen Kayserisporlu Emre Demir'in Barcelona ile prensipte anlaştığını ve işin detaylara kaldığını iddia eden Yurduseven'e yanıt ise Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'ndan geldi.

Kayserispor Başkanı Gözbaşı'ndan Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında konuştu: Netleşen bir durum yok
Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı.

"TEK DOĞRU KAYNAK KULÜBÜMÜZDEN YAPILACAK AÇIKLAMADIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gözbaşı, şu ifadeleri kullandı;

"Genç yıldızlarımızın transferiyle ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım."

Kayserispor Başkanı Gözbaşı'ndan Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında konuştu: Netleşen bir durum yok

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Kayserispor Başkanı Gözbaşı, Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında konuştu: Netleşen bir durum yok
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Kayserispor Başkanı Gözbaşı, Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında konuştu: Netleşen bir durum yok - Haberler Spor
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