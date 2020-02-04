Haberler » Spor » Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti - Spor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray maçı sonrası, "Artık çekin elinizi bu takım üzerinden" dedi.

04.02.2020 08:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:50
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, maçı sonrası, "Artık çekin elinizi bu takım üzerinden" dedi.


Galatasaray mağlubiyeti sonrası oldukça gergin ve sinirli olan başkan Berna Gözbaşı adeta çileden çıktı. Müsabakanın ilk yarısında 'un Pedro'ya ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi paylaşan başkan Berna Gözbaşı, bu pozisyonda hakemin penaltı kararı vermesi gerektiğini savundu.


Başkan Gözbaşı maç sonrası yaptığı açıklamada, "Dahili ve harici bedhahlar artık çekin elinizi bu takımın üzerinden. Kayserisporumuzu içine düştüğü durumdan kurtarmak için maddi ve manevi çırpınırken bir de her hafta hakemlerin gazabına uğruyoruz. Ayıptır, günahtır. Artık yeter. Bir şehrin kaderi ile bu kadar da oynanmaz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler