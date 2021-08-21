Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı Açıklaması
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Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı Açıklaması

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, ligde başarılı olacaklarına inandıklarını ifade ederek "Güzel günler göreceğiz" dedi.

Yukatel Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, ligde başarılı olacaklarına inandıklarını ifade ederek "Güzel günler göreceğiz" dedi.

Yukatel Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, 1-1 biten Adana Demirspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada; "Uzun bir aradan sonra taraftarımızla bir araya geldik. Zor dönemler, zor süreçler yaşadık. Bununla birlikte her geçen gün iyiye gittiğimiz bir gerçek. Hikmet hocamız 2 gün takımla birlikte çalıştı. Oynanan oyunu gördük. Ligin önemli kadro kuran, güçlü kadro kuran takımlarından biri olan Adana Demirspor'a karşı oynanan oyundan memnunum. Güzel ataklar ve organize ataklar geliştirdik. Tabi talihsizlik var. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları oldu. Güzel günler göreceğiz hep birlikte. Camia olarak kenetlenmiş durumdayız" dedi. Transfer çalışmaları ile ilgili olarak da açıklama yapar Onur Gözbaşı, "Başkanımız hala İstanbul'da. Bazı gelişmeler var, yakında kendisi duyuracak. Doğan Alemdar kardeşimizi önümüzdeki hafta Fransa'ya yolcu edeceğiz. Kayserispor bu anlayışla devam ederse daha nice Doğan'lar yetiştirecektir. İnşallah her şey daha güzel olacak" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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