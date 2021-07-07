Kayserispor, altyapıdan 4 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, altyapısında bulunan 4 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, altyapısında bulunan 4 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Futbol Akademisi bünyesinde bulunan Yunus Emre Kılınç, Ethem Balcı, Emincan Uysal ve Enes Koçoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin