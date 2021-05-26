Kayserili Pehlivanlar Avrupa Şampiyonasında
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Kayserili Pehlivanlar Avrupa Şampiyonasında

Kayserili Pehlivanlar Avrupa Şampiyonasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Abdurrahman Çadır ve Kayseri Şekerspor sporcusu Salih Yusuf Yazıcı Bulgaristan'da yapılacak olan U15 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Abdurrahman Çadır ve Kayseri Şekerspor sporcusu Salih Yusuf Yazıcı Bulgaristan'da yapılacak olan U15 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

U15 Avrupa Güreş Şampiyonası 27 - 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak. Şampiyonada Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcumuz Abdurrahman Çadır 48 kg'da, Kayseri Şekerspor sporcumuz Salih Yusuf Yazıcı ise 68 kg'da ülkemizi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Avrupa Güreş Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek pehlivanlara başarılar diledi. - KAYSERİ

Kayserili Pehlivanlar Avrupa Şampiyonasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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