Kayserili Pehlivanlar Avrupa Şampiyonasında

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Abdurrahman Çadır ve Kayseri Şekerspor sporcusu Salih Yusuf Yazıcı Bulgaristan'da yapılacak olan U15 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.