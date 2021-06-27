Kayserili futbolcu Ertaç Bağçı'ya teklif yağıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserili futbolcu Ertaç Bağçı'ya teklif yağıyor

Kayserili futbolcu Ertaç Bağçı'ya teklif yağıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserili profesyonel futbolcu Ertaç Bağçı yeni sezon öncesi birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

Kayserili profesyonel futbolcu Ertaç Bağçı yeni sezon öncesi birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

Son olarak geçen sezon Payasspor forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği ilerleyen günlerde belli olacak. 3.Lig ve 2.Liglerden teklif alan orta saha oyuncusu Ertaç Bağçı gelen teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek ve anlaşmaya vardığı takımla resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Bireysel antrenmanlarına devam eden Ertaç Bağçı, yeni sezona hazır girmeyi planlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Brad Pitt Cem Yılmaz Şevval Şahin
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserili futbolcu Ertaç Bağçı'ya teklif yağıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 11:59:26. #1.14#

title