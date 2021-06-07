Kayserili bisikletçiler 2 altın madalya kazandı
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Kayserili bisikletçiler 2 altın madalya kazandı

Kayserili bisikletçiler 2 altın madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışları Malatya'da yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışları Malatya'da yapıldı.

ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen ve 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının bulunduğu Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 22 ilden 194 sporcu katıldı. 3 bin 200 metre uzunluğunda zorlu parkurda mücadele eden Kayserili sporculardan genç bayanlar kategorisinde Funda Taşkın ve genç erkekler kategorisinde yarışan Furkan Akçam birinci olarak 2 altın madalya ile Kayseri'ye dönüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Malatya'da altın madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayserili bisikletçiler 2 altın madalya kazandı
Kayserili bisikletçiler 2 altın madalya kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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