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Kayserigücü FK Antrenörü İsmail Okumuş Açıklaması

Kayserigücü FK Antrenörü İsmail Okumuş, "Streslerle geçen bir sezonu daha şampiyon olarak geride bıraktık. Sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluğumuz geçte olsa hedefe ulaşmış bulunuyoruz" dedi.

Kayserigücü FK Antrenörü İsmail Okumuş Açıklaması
29.06.2020 08:50 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:02

Kayserigücü FK Antrenörü İsmail Okumuş, "Streslerle geçen bir sezonu daha şampiyon olarak geride bıraktık. Sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluğumuz geçte olsa hedefe ulaşmış bulunuyoruz" dedi.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda ligi 42 puanla tamamlayan Kayserigücü FK, mutlu sona ulaştı. Pandemi nedeniyle süresiz ertelenen liglerin ardından Play-Off maçı oynaması beklenen Kayserigücü FK, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun almış olduğu karar sonrası bir üst lige çıkartıldı. 2020-2021 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Kayserigücü FK şimdiden çalışmalara başladı.

Kayserigücü FK antrenörü İsmail Okumuş yaptığı açıklamada, "Streslerle geçen bir sezonu daha şampiyon olarak geride bıraktık. Sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluğumuz geçte olsa hedefe ulaşmış bulunuyoruz aslan payını duruşlarını hiçbir zaman bozmayan adam gibi adamlar sporcularımıza veriyor ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Yine sezon boyunca her daim yanımızda olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli başkanımız Oğuz Doğanyiğit, Mustafa Akgül, Mehmet Şahin ve yönetim kurulunda bulunan yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Takım hocalarımız ve altyapı hocalarıma teşekkür ediyorum, sezon boyu bizi hiç yalnız bırakmayan oğlum Mustafa Uğur'a teşekkür ediyorum ve son olarak sezon boyunca bizi tribünde antrenmanda dışarıda içeride her daim yanımızda olan altyapı sporcularımıza, velilerimize, dostlarımıza ve adını söylemediğim yada hatırlamadığım dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kayserigücü FK ailes, büyüyen çok büyük bir ailedir yeni sezonda da da hedefimiz şampiyonluktur" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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