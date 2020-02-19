Kayseri Ticaret Borsası

19.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:22

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 49,50-65 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 89,60- 91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,47 1,52 Arpa Kg 1,30 1,35 Kabak çekirdeği (yerli) Kg 22,00 24,00 Sucuk Kg 49,50 65,00 Pastırma (takım) Kg 89,60 91,80 Pastırma (karaparça) Kg 81,00 86,40

Kaynak: AA