Kayseri Süper Amatör Küme'de 14.hafta tamamlandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Ligin 14. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 48 gol atıldı.

Birbirinden önemli karşılaşmaların oynadığı 14.haftada en gollü karşılaşma 9 golün atıldığı Kayserigücü-Buğdaylıspor maçı oldu. Kayseri Şekerspor'un da rakibini 8 golle geçtiği haftada 2 maç da berabere bitti.

Süper Amatör Küme 14. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Hacılar Erciyesspor-Gültepespor 4-4

K.Şimşekspor- Erciyes Reşadiye Gençlik 1-1

Kayseri Şekerspor-Sanayi Esnafspor 8-0

Kayserigücü-Buğdaylıspor 5-4

Tomarza Belediyespor-Erciyes Esen Makina 1-5

Kayseri Yolspor-Kayseri Gençlerbirliği 2-1

Kocasinan Ülküspor-Başakpınar Belediyespor 4-1

Talas Anayurtspor-Amarat Gençlikspor 2-0

OSB Atletikspor-Özvatan Gençlikspor 3-2

Esentepespor-Kayseri Yavuzspor 3-0 (Hükmen) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor