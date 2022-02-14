KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme maçında Şekerspor, rakibi Amaratspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Amaratspor, müsabakaya Şekerspor'un hayatını kaybeden kulüp yöneticisi Adem Özbek ile ilgili pankart açarak çıktı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Erkan Kırçıl, Kemal Hattatioğlu

Kayseri Şekerspor : Osman Can Özdemir xx, Hasan Emre Göltaş xx (Akif Gürkan xx Dk.46), Furkan Güler xx, Yaşar Çam xx, Mehmet Doğru xx, Kenan Kurt xxx (Tunahan x Dk.88) Barış Mert xx (Barış Temizyürek x Dk.77), Ziyahan Elbaşı xx (Ahmet Yumutkan x Dk.77) Muhammed Akçiçek xx Batuhan Kaya xxx Safa Şahin xxx

Amarat Gençlikspor: Barış Aksu x, Vedat Daşçı xx (Mustafa Kıvdır x Dk.79), Sedat Sönmez x, Furkan Bakırcı x, Adem Şener x, Enbiya Kurtuluş x, Umut Tunç x, Mustafa Karakaya x (Furkan Şentürk x Dk.46), Erdin Kaynar x, İsmail Efe x (Durmuş Tarım x Dk.46), (Fatih Karakuş x Dk.74), Aydemir Yavuz x

Goller: Safa Şahin (Dk.11), Ziyahan Elbaşı (Dk.40), Akif Gürkan (Dk.87) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ