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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 7. haftasında Hacılar Erciyesspor, Amarat Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 7. haftasında Hacılar Erciyesspor, Amarat Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Ulu xx, A.Kadir Keğin xx, Tolga Selvi xx

Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit x, Sedat Sönmez x, Samet Altıbuğa x, Kemal Kargın x (Dk.60 Mehmet Durdu x), Mustafa Kavdır x, Engin Üçel x, Durmuş Tarım x, Samet Sarıçiçek * Kürşat Cengiz x (Dk.80 Ömer Osman Karaköse x), İsmail Efe x (Dk.83 Ömer Faruk Akyurt x), Yusuf Soysal x

Hacılar Erciyesspor: Eren Kocaeren xxx, Yusuf Karaboğa xxx, Yunus Öztürk xxx, Hüseyin Öz xx (Dk.46 Ebubekir Baydilli xx), Uğur Taşpınar xxx, Burak Türkmen x, Ali Avcı x, Tolgahan Alan xxx, Mehmet Tatlı xxx (Dk.74 Murat Mağara xxx), Okan Yenidünya xxx (Dk.60 Samet Karaca xx), Süleyman Yasa xxx (Dk.55 Volkan Bedel xx)

Goller: Yusuf Karaboğa Dk.11, Ali Avcı Dk.25, Mehmet Tatlı Dk.44, Murat Mağara Dk.82 ve 86 (Hacılar Erciyesspor)

Kırmızı Kart: Samet Sarıçiçek Dk.77 (Amarat Gençlikspor) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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