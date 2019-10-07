Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3.haftasında Medical Palace Gençlerbirliği, Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup ederek ikinci galibiyetine imza attı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3.haftasında Medical Palace Gençlerbirliği, Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup ederek ikinci galibiyetine imza attı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Recep Güneş xx, Arman Erkılıç xx
Kayseri Yolspor: Egin İptaş x, Birhat Yağbasan x, Abdullah Aydilek x, Ümit Al x, Levent Karabacak x, Göktuğ Berathan x (İhsan Yasıt x dk 80), Koray Tuna x (İzzet Karagül x dk 77), Gökhan Savranlar x, Mehmet Karakoyun x (Fatih Kılın x dk 53), Cihat Bakar x, Beytullah Özcan x
Medical Palace Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Fazıl Burak Peker xxx, Rafet Kayapınar xxx, (Hacı Mert Cingöz x dk 89), Aziz Çağlar Şahin xxx, Umut Tunç xxx, Hasan Pamuk xxx, (Sedat Kurt x dk80), Salih Bahadır Soylu xxx, (Adem Aktaş x dk 88), Mustafa Karakaya xxx, Selim Yağmur xxx, Erman Deveci xxx, Mustafa Atsız xxx
Goller: Levent Karabacak dk 60 (kendi kalesine), Hasan Pamuk dk 65 (Medical Palace Gençlerbirliği) - KAYSERİ