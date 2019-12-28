Kayseri Spor Adamları Derneği'nin 7. Vefa Gecesi düzenlendi

28.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:07

Kayseri Spor Adamları Derneği tarafından geleneksel hale getirilen vefa gecelerinin 7. gerçekleştirildi. Yapılan organizasyonda spor adamları, yönetici, hakem ve sporculara ödül verildi. Gecede eski dostlar bir araya gelme şansı buldu.



Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen geceye Kayseri Spor Adamları Dernek Başkanı Halil Severcan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel, Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Şube Müdürü Vahdi Elbaşı, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, Eski Hakem ve MHK Süper Lig Gözlemcisi Galip Bitigen, spor adamları ve davetliler katıldı.



Düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program hakkında bilgiler veren Kayseri Spor Adamları Dernek Başkanı Halil Severcan, "Burada olmaktan çok mutluyum. Buraya gelen herkese ahde vefa adına teşekkür ediyorum. Bizim bu geceyi yaparken hiçbir beklentimiz yok. Bizim tek beklentimiz, büyüklerle küçüklerin, arkadaşların buluşması, dertleşmesi ve onların mutluluğunu görmektir. Onların mutlu olması beni de çok mutlu ediyor. O yüzden, yaşım 74 ama 24 yaşındaki gençler kadar koşturuyorum. Mümkün oldukça da koşturacağım. Gönlümüz spor camiasını alacak kadar geniş. Bu etkinlikte emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Şimdiye kadar bir çok spor adamına onur belgesi ve plaket takdim ettik" diye konuştu.



Gecede, spora çeşitli şekillerde büyük emeği geçen spor adamlarından; Ahmet Çağlayan Çınar, Ahmet Demircioğlu, Ali Angay, Ali İhsan Yıldırım, Ali Sınırtepe, Özcan Senem, Ekrem Altuner, Emir Ali Özçakır, Hüseyin Can, İsmail Yılmaz, Mehmet Lüftü Turan, Mehmet Tiryakioğlu, Metin Karabulut, Musa Uğurlu, Mustafa Varsoy, Münip Beyhan, Rıdvan Çeçen, Rıdvan Şirvani ve Yahya Caner'e onur belgesi ve plaket verildi. Düzenlenen gece hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA