Kayseri Hayvancılığında Bir İlk "Gebe Düve İhracatı" Yapıldı
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Kayseri Hayvancılığında Bir İlk "Gebe Düve İhracatı" Yapıldı

12.11.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:37
Kayseri Hayvancılığında Bir İlk

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'de bir ilk gerçekleştiğini belirterek Irak'a gebe düve ihracatı yapılacağını açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'de bir ilk gerçekleştiğini belirterek Irak'a gebe düve ihracatı yapılacağını açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan İlçesi Buğdaylı mahallesinde gebe düve üretimi yapan hayvancılık işletmesini ziyaret ederek işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Uzun yıllardır hem kendi işletmelerinde üretim yapıp hem de ari işletmelerden temin ederek gebe düve tedariki sağlayan işletme ilimizde ilk kez bu alanda ihracat girişiminde bulunarak müdürlüğümüze müracaat etmiştir. İlçe müdürlüğümüz tarafından yapılan denetlemelerde işletme koşulları uygun bulunmuş olup karantina süreci başlatılmıştır" dedi.

Şahin, "Hayvancılığa yıllar önce bir proje kapsamında devlet tarafından verilen 3 adet düve ile başlayan ve bugün yurt dışına ihracat yapacak seviyeye gelen bu aile işletmemizi sağladıkları başarıdan dolayı kutluyorum. İlimizde ilk defa gerçekleşecek ve ilk etapta Irak'a sevk edilecek olan işletmemize ait gebe düvelerin ihracatı, İlimiz ve Ülke hayvancılığı için geleceğe dair önemli potansiyel taşıyan büyük bir gelişmedir." diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Hayvancılığında Bir İlk 'Gebe Düve İhracatı' Yapıldı
Kayseri Hayvancılığında Bir İlk 'Gebe Düve İhracatı' Yapıldı
Kayseri Hayvancılığında Bir İlk 'Gebe Düve İhracatı' Yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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