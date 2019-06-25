Kayseri’de topraksız tarım için model çalışma yürütülüyor

Girdi maliyetlerinde tasarruf sağlayan, kalite ve rekolte olarak daha verimli sonuçlar elde edilen topraksız tarım modeli Kayseri'de de yaygınlaşıyor.

Kayseri’de topraksız tarım için model çalışma yürütülüyor

Girdi maliyetlerinde tasarruf sağlayan, kalite ve rekolte olarak daha verimli sonuçlar elde edilen topraksız tarım modeli Kayseri'de de yaygınlaşıyor... Hilal Sönmez'in haberi...

Kaynak: Dunya.com

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