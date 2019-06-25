Kayseri’de topraksız tarım için model çalışma yürütülüyor
Girdi maliyetlerinde tasarruf sağlayan, kalite ve rekolte olarak daha verimli sonuçlar elde edilen topraksız tarım modeli Kayseri'de de yaygınlaşıyor.
Girdi maliyetlerinde tasarruf sağlayan, kalite ve rekolte olarak daha verimli sonuçlar elde edilen topraksız tarım modeli Kayseri'de de yaygınlaşıyor... Hilal Sönmez'in haberi...
Kaynak: Dunya.com
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