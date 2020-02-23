23.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:03

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Demirspor ile Kayserigücü karşılıklı goller ile 3-3 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattı.



Stat Argıncık 1 Nolu Saha



Hakemler: Fulya Fırat x, Emre Ünlü xx, İbrahim Özlü xx



Demirspor: Yusuf Satık xx, Hulisi Sancak xx, Emircan Koçer xx, Alican Koçer xx, Yasin Karaevli xx, Behçet Ekinci xx, Kerem Doğan xx, Anıl Taş xx (Dk. 61 Mahmut Bozkurt x), Mehmet Koçak xx, Taha Kınacı xxx, Serkan Erdoğan xx



Kayserigücü: Samet Kavun xx, Mert Zincir xx (Dk. 61 Adem Erül x), Harun Aydın xxx, Mehmethan Karahan xx, Murat Çevik xxx, Yusuf Şengül xx, Zekai Kepzköy xx, Adem Halis xx, Yahya Kızmaz x (Dk.46 Akif Keman x), Can Altıntepe xx, Umut Yılmaz xx



Goller: Taha Kınacı Dk. 44 ve 45(pen), Mehmet Koçak Dk. 60 (Demirspor), Murat Çevik Dk. 25, Harun Aydın Dk. 80, Zekai Kepezköy Dk. 88 (Kayserigücü)



Kırmızı Kartlar Taha Kınacı Dk. 90 (Demirspor), Yusuf Şengül Dk. 90 (Kayserigücü) - KAYSERİ

Kaynak: İHA