Kayseri Birinci Amatör Küme
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda liderlik koltuğunda oturan Başakpınar Belediyespor rakibi Esentepespor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda liderlik koltuğunda oturan Başakpınar Belediyespor rakibi Esentepespor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 2
Hakemler: Hakan Çam xx, Ahmet Çıtak xx, Serkan Yıldırım xx
Esentepespor: Numan Öztürk x, Recep Kürşat x, Ömer Öztürk xx, Ahmet Aksoy xx, Hüseyin Can Uçar xx, Metehan Dinçer xx, Muhammed Enes xx, İbrahim Kazezoğlu xx, Yusuf Öztürk xx, İbrahim Sayın xx, Muhammed Gazi Öztürk xx
Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç x, Ahmed Asaa Mohd xx, Umut Akyol xx, Engincan Özcan xx, Samet Yılma xx, İsmail Erdi Halis xxx, Enes Koç xx, Harun Aslan xxx, Bünyamin Coşkun xx, Salih Kamacı xx, Resul Yıldırım xxx
Goller: Ömer Öztürk Dk.15, Muhammed Gazi Öztürk Dk.82 (Esentepespor), Harun Aslan Dk.52, Resul Yıldırım D.57 Muhammed Gazi Öztürk Dk.86 (Kendi Kalesine) (Başakpınar Belediyespor) - KAYSERİ