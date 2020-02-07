Kaymakam Sinanoğlu milli sporcuyu Hırvatistan'a uğurladı

07.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:14

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, kick boks Avrupa şampiyonasına katılacak olan Cizreli milli sporcu Medeni Çelik'e başarılar dileyerek Hırvatistan'a uğurladı.



Hırvatistan'da 10-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan kick boks Avrupa şampiyonası genç erkek low kick contact kategorisinde 63,5 kiloda Türkiye'yi temsil edecek olan Cizreli milli sporcu Medeni Çelik, şampiyona öncesinde Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Makamında Çelik'i kabul eden Kaymakam Sinanoğlu, sporcunun milli maçlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek kendisine başarılar diledi. Kaymakam Sinanoğlu, madalya ile dönmesini temenni ettiği sporcuyu Hırvatistan'a uğurladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA