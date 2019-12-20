Kaymakam Pişkin, "Dipsizgöl en önemli projemiz olacak"

20.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:20

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Dipsizgöl Tabiat Milli Parkı'nda incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, başlattıkları projenin kendileri için en önemli proje olduğunu söyledi.



Tosya Kaymakamlığına devredilen Dipsizgöl Tabiat Parkında yenileme çalışmaları devam ediyor. 6 Haziran 2018 tarihinde çıkan yangında büyük hasar alan Dipsizgöl Tabiat Parkı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından sözleşmesi fesh edilerek, geçtiğimiz yıl Kaymakam Deniz Pişkin'in çabalarıyla Tosya Kaymakamlığına devredilmişti. Geçici sözleşmesi yapılan ve bir süre sonra resmi imzaların atılacağı Dipsizgöl Milli Parkı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. 500 bin TL'lik bir maliyetle enerji nakil hattının yeniden çekildiği Dipsizgöl Tabiat Parkında Kaymakam Deniz Pişkin, incelemelerde bulunarak burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



İlk olarak elektrik nakil hattının yenilendiği Dipsizgöl Tabiat Parkındaki incelemeler sonrasında değerlendirmede bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "İlçemizin en önemli turizm alanlarından biri olan ve Tosya Kaymakamlığımıza devredilen Dipsizgöl Tabiat Milli Parkı'nın enerji nakil hattı yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış 33 ahşap elektrik direğinin metal direklerle değiştirilmesini ve 5 kilometre uzunluğundaki elektrik hattının iletken izolatör ve bağlı ekipmanları ile birlikte tamamen yenilenmesini kapsayan çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Çalışmaların 15 gün içerisinde tamamlanmasını planlıyoruz. Bununla birlikte Dipsizgöl'e uzanan yolun da sıfırdan yapılması büyük önem arz ediyor. İnşallah onu da sağlayıp, güzel bir otel, konaklama alanları, piknik alanlarıyla bölgenin en önemli turizm merkezi haline getirerek ilçemize de bir girdi sağlayacağız" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA