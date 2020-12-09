Kaymakam Nazlı: "Topraklarımızı hep birlikte yeşerteceğiz"
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Kaymakam Nazlı: "Topraklarımızı hep birlikte yeşerteceğiz"

09.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:22
Kaymakam Nazlı:

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke'nin kültür, tarih, ekonomi ve sosyolojik olarak zengin bir ilçe olduğunu belirterek, "Silifke için yapılacak çok şey var. Silifke'de hayat var. Silifke nefes alıyor" dedi.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke'nin kültür, tarih, ekonomi ve sosyolojik olarak zengin bir ilçe olduğunu belirterek, "Silifke için yapılacak çok şey var. Silifke'de hayat var. Silifke nefes alıyor" dedi.

Kaymakam Nazlı, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ile birlikte ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Nazlı, Silifke'nin kültür, tarih, ekonomi ve sosyolojik olarak zengin bir ilçe olduğunu ve ilçede görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. Nazlı, "Göreve gelişimin dördüncü ayındayım. Silifke'de görev yaptığım için mutluyum. Silifke'nin zengin bir ilçe olduğunu, işlenerek daha da zengin olacağının kanaatindeyim. Bunun için de belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız ve basın mensuplarımız ile sık sık bir araya geliyor, Silifke için neler yapılabileceğini tartışıyor ve çözümler üretiyoruz" diye konuştu.

Silifke'de yaşayan herkesin Silifkeli olduğunu belirten Kaymakam Nazlı, "Ben de artık bir Silifkeli oldum. Çünkü artık burada yaşıyor ve buraya hizmet ediyorum. Hepimizin ortak noktası Silifke. Bu masada da ortak noktamız olan Silifke için toplandık. Hepimizin farklı düşünceleri olabilir. Bakış açılarımız farklı olabilir ama burada bulunan herkes Silifke için var" ifadelerini kullandı.

"Silifke için yapılacak çok şey var"

Bakış açıları ne olursa olsun memleket için bir arada olmanın öneminden bahseden Kaymakam Nazlı, konuşmasının devamında şunları söyledi; "Silifke için yapılacak çok şey var. Silifke'de hayat var, Silifke nefes alıyor. Silifke'nin çok güzel kaynakları var. Tarımı, turizmi, sanayisi her şey yerli yerinde. Bizler de yerel yönetimler olarak Silifke için yapılması gereken, gelişimi için yapılacak ne varsa onun için yoldayız. Uzun ama gelecek vaad eden bir yoldayız. Herkes görevinin bilincinde ve canla başla Silifke için çalışıyor. Çalışıyoruz ve daha da çok çalışacağız. İmkanlarımız yeter artar bile. Silifke, Silifke'ye yeter. Silifke'nin paydaşları ile birlikte Silifke'nin gücünü ortaya koymak bizim işimiz. Silifke'nin sahibi hepimiziz. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olabilirler, Silifke'nin yolu açık ve güzelliklerle dolu." - MERSİN

Kaymakam Nazlı: 'Topraklarımızı hep birlikte yeşerteceğiz'
Kaymakam Nazlı: 'Topraklarımızı hep birlikte yeşerteceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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