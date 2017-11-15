Kaymakam Kılıç Futbol Takımına Kaptan Oldu

Trakya Veteranlar Ligi'nde mücadele eden Çorlu Masterler Veteran futbol takımının kaptanlığını yapan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'ın da forma giydiği maçta, Çoru temsilcisi Muratlı Belediyespor Veteran Futbol Takımını 4-0 gibi net bir skorla yenmeyi başardı. Kaymakam Kılıç karşılaşmada bir de asist yaptı.



Çorlu Masterler-Muratlı Belediyespor Trakya Veteran Futbol Ligi karşılaşması Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynandı. Maçta Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç da Çorlu Masterler takımının kaptanı olarak sahaya çıktı. Karşılaşma Çorlu ekibinin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçta takım kaptanı olarak boy gösteren Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç da Çorlu'da Masterler takımında futbol oynamanın son derece heyecanlı olduğunu belirterek, "Arkadaşları görmek bizleri de mutlu etti. Trakya Veteranlar Ligi son derece başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Emeği geçen herkesi, katılan tüm takımları ve sporcuları kutluyorum" dedi. - TEKİRDAĞ