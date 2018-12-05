Kaymakam İçen, Sodyum Sülfat Fabrikasını Ziyaret Etti

Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, Alkim Kimya AŞ'nin ilçede bulunan sodyum sülfat fabrikasını ziyaret etti.

Fabrika Müdürü Ünal Arık ve Müdür Yardımcısı Mahmut Eser'den üretim hakkında bazı bilgiler alan Kaymakam İçen, bünyesinde çalıştırdığı personelleri en iyi şekilde istihdam eden Alkim'i tebrik etti.

Fabrikada üretilen ürünler hakkında bazı bilgiler sunan Mahmut Esen ise fabrikada, tuz, sodyum sülfat ve diğer ürünlerin üretiminin yapıldığını belirtti.

Esen, "1948'de İstanbul'da şahıs şirketi statüsünde küçük bir imalathane ile başlayan çalışma hayatı, 1957'de limited şirket hüviyetine bürünmüş ve Alkali Madencilik Limited Şirketi kurulmuştur. 1963'te ise Türkiye'deki sodyum sülfat işletmelerini geliştirmek için Amerikan Essex Interore Inc ile Alkali Madencilik Limidet Şirketi arasında kurulan ortaklık sonucu Alkim Alkali Kimya AŞ kurulmuştur." ifadelerini kullandı.