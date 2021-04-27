Kaymakam Halim: "KOBİ Sanayi Sitesi bin 500 kişiye iş kapısı olacak"
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Kaymakam Halim: "KOBİ Sanayi Sitesi bin 500 kişiye iş kapısı olacak"

Kaymakam Halim: 'KOBİ Sanayi Sitesi bin 500 kişiye iş kapısı olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 70 dekar alan üzerine kurulacak KOBİ Sanayi Sitesi yapımının Sınırlı Sorumlu SİMSAN Yapı Kooperatifi'nin üstlendiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 70 dekar alan üzerine kurulacak KOBİ Sanayi Sitesi yapımının Sınırlı Sorumlu SİMSAN Yapı Kooperatifi'nin üstlendiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, TOKİ tarafından yaklaşık 4 milyon 500 bin TL bedelle tamamlanan kamulaştırma süreci sonunda, tapu kayıtlarının Simav Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne (SİMSAN) devredildiğini belirterek, yapımı tamamlandığında bin 500 kişiye iş istihdamı sağlayacağını ifade etti. KOBİ Sanayi Sitesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Halim "50 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip olacak sanayi sitesinde 23 bağımsız bölüm bulunacak. Simav'ın çevreci ve kendine yeten ilk sanayi sitesi kendi elektriğini kendisi üretecek. Prefabrik olarak bin ve 3 bin metrekare bloklardan oluşacak sanayi sitesinde, çevre düzeni, ara yollar ve sosyal tesisler de yapılacak. İlçemiz için büyük bir kazanım olacak yatırıma, Simav Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve TOKİ ciddi katkılar sundu. - KÜTAHYA

Kaymakam Halim: 'KOBİ Sanayi Sitesi bin 500 kişiye iş kapısı olacak'
Kaymakam Halim: 'KOBİ Sanayi Sitesi bin 500 kişiye iş kapısı olacak'
Kaymakam Halim: 'KOBİ Sanayi Sitesi bin 500 kişiye iş kapısı olacak'
Kaymakam Halim: 'KOBİ Sanayi Sitesi bin 500 kişiye iş kapısı olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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