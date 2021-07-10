KAYIP İŞ İNSANININ KAÇIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
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KAYIP İŞ İNSANININ KAÇIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

KAYIP İŞ İNSANININ KAÇIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de iş görüşmesine gittikten sonra haber alınamayan, minibüsü ise terk edilmiş olarak bulunan iş insanı Ömer Aldırmaz'ın (49) kaçırıldığı ortaya çıktı.

DENİZLİ'de iş görüşmesine gittikten sonra haber alınamayan, minibüsü ise terk edilmiş olarak bulunan iş insanı Ömer Aldırmaz'ın (49) kaçırıldığı ortaya çıktı. Aldırmaz polis operasyonuyla kurtarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde yaşayan tekstil fabrikası sahibi Ömer Aldırmaz, perşembe akşamı iş görüşmesi yapmak için Tavas ilçesine gitti. Yakınları, eve geri dönmeyen Aldırmaz'dan haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Aldırmaz'a ait aracı Gürlek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş buldu.

Yapılan araştırmada Aldırmaz'ın kaçırıldığı belirlendi. Ömer Aldırmaz'ın zorla tutulduğu yeri tespit eden polis, dün operasyon yaptı. Aldırmaz kurtarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

BAGAJDA KAÇIRMIŞLAR

Ömer Aldırmaz'ın kaçırılmasıyla ilgili gelişmeler ortaya çıkıyor. Aldırmaz'ın minibüsünün terk edilmiş halde bulunmasının ardından kaçırma olayını tespit edildiği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Aldırmaz'ı bulmak ve kurtarmak için başta cinayet bürosu ekipleri olmak üzere konularında uzman özel ekip oluşturdu. Özel ekip başta Aldırmaz'ın kaybolduğu Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesinde araştırmalarına başladı. Yol boyunca tüm güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yapılan çalışmalarda Aldırmaz'ın Çal ilçesinin İsabey Mahallesinde bir bağ evinde zorla tutulduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri Aldırmaz'ı kurtarırken, zanlıları gözaltına aldı. Kaçıran kişiler tarafından darp edilen Aldırmaz'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Bir iş yatırımı için Nikfer Mahallesine gitmiştim. Bu sırada üzerime atlayan kişiler ellerimi arkadan kelepçeledi, ayaklarımı da bağladılar. Sonra gözlerimi de kapattıktan sonra beni bir aracın bagajına taşıdılar. Gece boyunca yaklaşık 5 saat bagajda tutuldum. Nereye gittiğimizi anlamadım. Bir eve götürdüler, neresi olduğunu bilmiyordum. Ellerim ve ayaklarım bağlıyken polisin seslerini duydum. Beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

KAYIP İŞ İNSANININ KAÇIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
KAYIP İŞ İNSANININ KAÇIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
KAYIP İŞ İNSANININ KAÇIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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