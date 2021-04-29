Kavcıoğlu: "Maliye politikası ve finansal politikaların enflasyonda öngörülen düşüş patikasıyla uyumlu bir makro çerçevede belirleneceği bir orta...

Kavcıoğlu: "Maliye politikası ve finansal politikaların enflasyonda öngörülen düşüş patikasıyla uyumlu bir makro çerçevede belirleneceği bir orta vadeli görünümü esas aldık.