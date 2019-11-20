Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



İstanbul Portföy Yab.

20.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:24

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035849 -1,23 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,343355 -0,63 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054197 -0,38 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028401 -0,37 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,046133 -0,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014408 -2,75 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021630 -1,32 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030633 -0,31 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,472980 -0,23 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057396 -0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066217 -0,51 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042605 -0,35 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076434 -0,29 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037899 -0,28 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038740 -0,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076497 -0,39 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,013148 -0,20 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,359219 -0,12 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,202459 -0,12 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,133200 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022450 -0,27 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,209908 -0,24 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,023114 -0,24 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,389970 -0,23 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,610617 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,216300 -0,15

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)