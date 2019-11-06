Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
06.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:34
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,762598
|-0,05
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018747
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025636
|-0,50
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|53,700839
|-0,21
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027813
|-0,20
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098161
|-0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,551384
|-1,01
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006704
|-0,37
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,107122
|-0,28
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,317386
|-0,10
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,082237
|-0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,464086
|-1,87
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,674043
|-0,94
Kaynak: AA