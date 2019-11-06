Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



Deniz Port.

06.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:34

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,762598 -0,05 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018747 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025636 -0,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 53,700839 -0,21 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027813 -0,20 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098161 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,551384 -1,01 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006704 -0,37 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,107122 -0,28 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,317386 -0,10 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,082237 -0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,464086 -1,87 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,674043 -0,94

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)