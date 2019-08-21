Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,482390 -1,27

Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198748 -0,94

Deniz Port.

21.08.2019 14:28

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,482390 -1,27 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198748 -0,94 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,681923 -0,89 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,217543 -0,52 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 152,363864 -0,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040961 -0,23 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,053787 -0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,018157 -0,27 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017848 -0,17 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,017022 -0,16 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,023392 -0,09 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,052948 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,173454 -0,08

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)