Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,482390 -1,27
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198748 -0,94
Deniz Port.

21.08.2019 14:28
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,482390 -1,27
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198748 -0,94
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,681923 -0,89
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,217543 -0,52
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 152,363864 -0,50
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040961 -0,23
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,053787 -0,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,018157 -0,27
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017848 -0,17
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,017022 -0,16
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,023392 -0,09
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,052948 -0,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,173454 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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