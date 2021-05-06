Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı! Zimmetine para geçirmekle suçlanıyor

Körfez ülkesi Katar'da Ekonomi Bakanı Ali Şerif El-Emadi, görevi kötüye kullandığı, yolsuzluk ve kamuda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Katar Ekonomi Bakanı Ali Şerif el-Emadi'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve sorgulandığı açıklandı.

2013 yılından beri ülkenin ekonomi bakanı olarak görev yapan El-Emadi, aynı zamanda Katar Ulusal Bankası'nın yönetim kurulu başkanı ve Qatar Airways isimli devlet havayolu şirketinin yönetim kurulu başkanıydı.

300 MİLYAR DOLARLIK FONUN YÖNETİM KURULUNDA

El-Emadi, aynı zamanda 300 milyar dolarlık Katar Yatırım Fonu'nun da yönetim kurulunda yer alıyor. Reuters haber ajansı, El-Emadi'nin 2014-2015 yılındaki petrol krizi sonrasında Katar'ın ekonomisini çeşitlendirmekten sorumluydu.

Katar haber ajansı QNA'nın haberinde soruşturmanın derinleştirildiği de belirtildi.

Uluslararası ekonomi dergisi The Banker, El-Emadi'yi 2020'nin bölgedeki en iyi bakanı olarak tanımıştı.