Katar'da dört yıllık dönemde 36 milyar dolarlık potansiyel

13.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:08

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yeni iş birliği olanaklarını görüşmek üzere, sektörün Körfez Bölgesi'ndeki en önemli pazarı olan Katar 'dan üst düzey bir heyeti ağırladı.

Buluşmanın en önemli konusu, Katar'da Türk inşaat sektörü için gelecek 4 yıllık dönemde 36 milyar dolarlık potansiyel barındırıyor olması oldu.

TMB ev sahipliğinde, Katar'ın Bayındırlık Yönetimi (Ashghal) Başkan Yardımcısı Yousef Al-Emadi'nin başkanlığındaki heyetin katılımı ile 13 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da "Türkiye-Katar İnşaat Forumu" gerçekleştirildi.Forumun açılış konuşmasını yapan TMB Başkanı Mithat Yenigün, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 126 ülkede yaklaşık 400 milyar dolar tutarında 10 bine yakın proje üstlendiklerini belirtti ve bu projelerin dörtte birinden fazlasının Orta Doğu ülkelerinde olduğunu vurguladı.Toplantıda konuşan Al-Emadi de, "2030 vizyonları çerçevesinde Katar'daki mevcut altyapı güncellerken, eksik altyapıları da tamamlıyoruz. Biz Ashghal projelerinde buna önem veriyoruz. Katar'a mal satabilmek için 3 haftalık kayıt ve onay süreci gerekiyor. Türk şirketlerinin daha hızlı kayıt olabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.Katar'da son dönemde müteahhitlik firmalarımızca üstlenilmiş projeler içinde dikkat çekenler: • Al Khor Otoyol Projesi, Tekfen İnşaat• Doha Metrosu Golden Line Projesi, STFA ile Yapı Merkezi ortak girişimi• Hamad Uluslararası Havaalanı Yolcu Terminali Binası, TAV ile Taisei ortak girişimi• Al-Rayyan Yol Projesi, Doğuş İnşaat ile Onur Taahhüt ortak girişimi• Kuzey Yolu Projesi, Tekfen İnşaat• Qatargas Projesi, Gama İnşaat• Masaieed Limanı, STFA• Lusail City Projesi (Altyapı İnşaat İşleri Paket 4), Yüksel İnşaat ile Midmac İnşaat ortak girişimi• 2022 Dünya Kupası statlarından Al Thumama Stadyumu Projesi, Tekfen İnşaat

Kaynak: DHA

- İstanbul