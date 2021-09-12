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Kastamonu Belediyespor-Odense Handbold maçının ardından

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Spor

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu Danimarka'nın Odense Handbold takımına 31-25 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Costica Buceschi, sonuç için üzgün olduklarını söyledi.

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu Danimarka'nın Odense Handbold takımına 31-25 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Costica Buceschi, sonuç için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Buceschi, rakip takımı tebrik ettiğini söyledi.

Maçın büyük kısmında rakibin iyi bir performans gösterdiğini belirten Buceschi, "Kendileri sürekli şampiyonlar liginde oynayan çok iyi takımlardan. Biz daha yeni bir takımız. İlk defa şampiyonlar ligine katıldık. Ben daha yeni geldim takımın başına, çok antrenman yapamadık. Umarım sonraki maçlarda hücumda daha hızlı ve agresif bir takım izleriz." dedi.

Kastamonu Belediyespor oyuncularından Jovanka Radicevic de rakibin maç içinde iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini kaydetti.

Şampiyonlar ligindeki ilk maçlarını oynadıklarına işaret eden Radicevic, "Sonraki maçlarda çok daha iyi olmaya çalışacağız. Kesinlikle şampiyonlar liginde anahtar sonuna kadar savaşmak, asla pes etmemek ve sonunda umarım ki galip gelmeyi beklemektir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Odense Handbold'ün antrenörü Hansen Ulrik Kirkely ise maç öncesi çalışmalarını maça yansıttıklarını söyledi.

Zor durumda bile maçı lehlerine çevirebildiklerini aktaran Kirkely, "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Taktiksel açıdan çok iyi hazırlanmıştık. Elimizde iyi oyuncular var. Maçı kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Ne zaman sıkıntı yaşasak hızlı ve agresif oyunumuzla maçı tekrar kontrolümüz altına almayı başardık ve galip gelen biz olduk." ifadelerini kullandı.

Odense Handbold oyuncularından Bidstrup Mia Rej de zor bir takımla oynamalarına rağmen maçı kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kastamonu Belediyespor-Odense Handbold maçının ardından

Kastamonu Belediyespor-Odense Handbold maçının ardından

Kastamonu Belediyespor-Odense Handbold maçının ardından

Kastamonu Belediyespor-Odense Handbold maçının ardından
AA / Muhammed Kaygın - Spor Haberleri
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