Kastamonu Belediyespor, Halime İslamoğlu'nu transfer etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, kaleci Halime İslamoğlu'nu renklerine bağladı.
08.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:52
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, kaleci Halime İslamoğlu'nu renklerine bağladı.
Kastamonu Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun geçen sezon İzmir Büyükşehir Belediyespor'da forma giydiği belirtildi.
Açıklamada, "Halime İslamoğlu büyük ailemizin bir parçası oldu. Milli sporcumuz, gelecek sezon takımımızın başarısı için mücadele edecek." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA