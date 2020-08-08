Kastamonu Belediyespor, Halime İslamoğlu'nu transfer etti Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, kaleci Halime İslamoğlu'nu renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, kaleci Halime İslamoğlu'nu renklerine bağladı.

Kastamonu Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun geçen sezon İzmir Büyükşehir Belediyespor'da forma giydiği belirtildi.

Açıklamada, "Halime İslamoğlu büyük ailemizin bir parçası oldu. Milli sporcumuz, gelecek sezon takımımızın başarısı için mücadele edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA