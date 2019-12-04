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Kaslowski: Toparlanmanın kalıcı olması odak noktamız

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, ekonomide yaşanan toparlanmanın kalıcı hale getirilmesinin kısa vadede en önemli odak noktası olduğunu söyledi.

04.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:20
Kaslowski: Toparlanmanın kalıcı olması odak noktamız

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuşan TÜSİAD Başkanı , ekonomide yaşanan toparlanmanın kalıcı hale getirilmesinin kısa vadede en önemli odak noktası olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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