Kasımpaşa, yeni sezonun ilk haftasında Hatayspor'un konuğu olacak
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Kasımpaşa, yeni sezonun ilk haftasında Hatayspor'un konuğu olacak

Kasımpaşa, yeni sezonun ilk haftasında Hatayspor'un konuğu olacak
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Geçen sezonu 46 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İki takım arasında geçen sezon oynanan karşılaşmaları Hatayspor, sahasında 1-0, deplasmanda ise 4-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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