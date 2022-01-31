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Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı

Kasımpaşa Kulübü, Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Krasnodar'da forma giyen Uros Spajic ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa Kulübü, Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Krasnodar'da forma giyen Uros Spajic ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Krasnodar'da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic, sağlık sponsorumuz @livhospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.


Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Spor

Krasnodar, Kasımpaşa, Rusya, Spor, Haber

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