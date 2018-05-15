Kasımpaşa, Trezeguet'nin Bonservisini Aldı

Lacivert-beyazlılar, Mısırlı futbolcu Trezeguet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Trezeguet'nin Bonservisini Aldı

Kasımpaşa Kulübü, sezon başında Belçika'nın Anderlecht  takımından opsiyonlu kiraladığı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın (Trezeguet),  bonservisini satın aldı.

Kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, 23 yaşındaki Mısırlı futbolcunun 2 milyon avro olan opsiyon hakkını  kullandıklarını belirterek, Trezeguet ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade  etti.

Öksüz, ayrıca, Veysel Sarı ve David Pavelka ile 3 yıllığına  anlaştıklarını, iki oyuncuyla da bugün sözleşme imzalanacağını aktardı.

Kaynak: Skorer

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