Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

SADECE 5 MAÇ KAZANABİLDİ

Bu sezon Kasımpaşa'nın başında 20 maça çıkan Fuat Çapa, bu karşılaşmaların yalnızca 5 tanesini kazanırken 11 tanesinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.