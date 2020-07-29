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Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'nın yolunu tutan Ricardo Quaresma, sezonun sona ermesiyle takımından ayrıldı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

29.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:47

Süper Lig'in sona ermesiyle sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da önemli bir ayrılık gerçekleşti. İstanbul ekibi, Beşiktaş'tan transfer ettiği Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.

Kulüpten hem Türkçe, hem de Portekizce bir ayrılık mesajı paylaşırken "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı

4 GOL KATKISI

Bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan 36 yaşındaki Portekizli yıldız, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Deneyimli oyuncu, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ta oynarken kariyerinde Sporting, Barcelona, Porto, Chelsea, Inter ve Al-Ahli'de ter döktü.

Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı
Haber Yorumları (2)
ASDASD: sensiz kartalın tadı yok
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KRAL_32: DÖN YÜREK YURDUNA KARA KARTAL OLEYYY
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