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Kasımpaşa, Rayane Aabid'i transfer etti

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Kasımpaşa, Rayane Aabid'i transfer etti

Kasımpaşa Kulübü, Rayane Aabid'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü, Rayane Aabid'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtilerek, "Son olarak Yeni Malatyaspor formasını giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, Kemerburgaz Tesisleri'mizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Fas, Spor, Haber

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