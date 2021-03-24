Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can oldu

Süper Lig'de Kasımpaşa, teknik direktörlük için Şenol Can ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'e çıkaran ve geçtiğimiz hafta görevine son verilen Şenol Can yine bir İstanbul'da kaldı. Lacivert-beyazlılar ligde 31 puanla, 15. sırada bulunuyor.