Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can oldu
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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can oldu

24.03.2021 19:10 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:18
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can oldu

Süper Lig'de Kasımpaşa, teknik direktörlük için Şenol Can ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'e çıkaran ve geçtiğimiz hafta görevine son verilen Şenol Can yine bir İstanbul'da kaldı. Lacivert-beyazlılar ligde 31 puanla, 15. sırada bulunuyor.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Şenol Can ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.

FATİH KARAGÜMRÜK'Ü SÜPER LİG'E ÇIKARDI

Süper Lig'de 31. haftayı 15. sırada kapatan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılmıştı. Fatih Karagümrük'ü geçen sezon Süper Lig'e çıkaran Şenol Can'ın ise kırmızı-siyahlı ekipteki görevi 15 Mart'ta sona ermişti.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can oldu
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