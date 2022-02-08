Kasımpaşa, Muleka ile imzaladı

Kasımpaşa, Belçika ekiplerinden Standard Liege'de forma giyen forvet oyuncusu Jackson Muleka ile sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Belçika ekiplerinden Standard Liege takımının forvet oyuncusu Jackson Muleka, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor