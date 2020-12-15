Kasımpaşa - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kasımpaşa - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:59
Kasımpaşa - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Kasımpaşa - Muğlaspor arasında oynanacak. Peki Kasımpaşa - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Kasımpaşa - Muğlaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

KASIMPAŞA - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Muğlaspor maçı 15 Aralık Salı 2020 günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.

KASIMPAŞA - MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Kasımpaşa - Muğlaspor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - MUĞLASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

MURAT ERDOĞAN(Hakem)

MEHMET ŞAHAN YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET AKINCIK(2. Yardımcı Hakem)

YAKUP ÖZHAN(Dördüncü Hakem)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

CEM ARİF ÇETİN(Temsilci)

ALAATTİN ÖZCAN(Temsilci)

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