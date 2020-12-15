Kasımpaşa - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Kasımpaşa - Muğlaspor arasında oynanacak. Peki Kasımpaşa - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Kasımpaşa - Muğlaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
KASIMPAŞA - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa - Muğlaspor maçı 15 Aralık Salı 2020 günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.
KASIMPAŞA - MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?
Kasımpaşa - Muğlaspor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.
KASIMPAŞA - MUĞLASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?
MURAT ERDOĞAN(Hakem)
MEHMET ŞAHAN YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET AKINCIK(2. Yardımcı Hakem)
YAKUP ÖZHAN(Dördüncü Hakem)
ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)
CEM ARİF ÇETİN(Temsilci)
ALAATTİN ÖZCAN(Temsilci)