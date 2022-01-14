Kasımpaşa, Mamadou Fall'a imzayı attırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasımpaşa, Mamadou Fall'a imzayı attırdı

Kasımpaşa, Mamadou Fall'a imzayı attırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kasımpaşa Kulübü, Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa Kulübü, Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.


- İstanbul
Kasımpaşa, Mamadou Fall'a imzayı attırdı

Trabzonspor'dan ara transferde bir bomba daha! 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdılar

Trabzonspor'dan ara transferde bir bomba daha! 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdılar

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title