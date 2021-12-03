Kasımpaşa maçının yarattığı tahribat çok büyük! Beşiktaş'ta iki cezalı, bir sakat var
Beşiktaş'ın yıldızı Kevin N'Koudou, Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında sakatlandı. Acılar içinde yerde kalan futbolcu ayağa kalkamayınca sedyeyle oyunu terk etti. Öte yandan siyah-beyazlılarda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Welinton ve Josef de Souza, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. 5 maçtır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılara bir kötü haber de Kevin N'Kouodou'dan geldi.
JOSEF VE WELINTON KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK
Karşılaşmanın 67. dakikasında Cyle Larin'in yerine oyuna dahil olan Kevin N'Kouodou, 90+3. dakikada Kasımpaşalı Travnik'in müdahalesi sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve sedyeyle oyun alanının dışına alındı. Öte yandan siyah-beyazlılarda Josef de Souzave Welinton gördükleri sarı kart nedeniyle, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu?— Haberler (@Haberler) December 2, 2021
Haberler.com - Spor Haberleri