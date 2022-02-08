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Kasımpaşa, Mabil'i kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kasımpaşa, Mabil'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa Kulübü, Danimarka takımı FC Midtjylland'da forma giyen Awer Mabil'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa Kulübü, Danimarka takımı FC Midtjylland'da forma giyen Awer Mabil'i kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Danimarka ekiplerinden FC Midtjylland takımının oyuncusu Awer Mabil, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Liv Hospital, Midtjylland, Danimarka, Kasımpaşa, Spor, Haber

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