Kasımpaşa, ilk yarıda bulduğu gollerle Sivasspor'u mağlup etti
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Kasımpaşa, ilk yarıda bulduğu gollerle Sivasspor'u mağlup etti

25.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:03
Kasımpaşa, ilk yarıda bulduğu gollerle Sivasspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 ile geçti. İç sahada bu maça gelirken oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybeden Kasımpaşa, evindeki galibiyet hasretini sonlandırırken Sivasspor ise ligde 5 maç sonra ilk yenilgisini aldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0'lık skorla kazandı ve 2 maç sonra tekrar galibiyet aldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Hajradinovic ile 17. dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Sivasspor, bu sonuçla birlikte İstanbul takımlarıyla oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyette kalmış oldu. (6 beraberlik, 3 mağlubiyet)

3 MAÇ SONRA İÇ SAHADA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte son 4 maçta 2. galibiyetini alan ve iç sahada 3 maç sonra kazanan Kasımpaşa puanını 25 yaparken, 5 maçtır yenilmeyen Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Sivasspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

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