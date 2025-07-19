Kasımpaşa Hull City maç özeti ve golleri! (VİDEO) Kasımpaşa Hull City geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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KASIMPAŞA HULL CİTY MAÇ ÖZETİ

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KASIMPAŞA HULL CİTY ÖZET

Kasımpaşa Hull City maç özetini maçın ardından HT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA HULL CİTY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kasımpaşa Hull City maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

KASIMPAŞA HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Kasımpaşa Hull City maçı canlı olarak HT Spor yayınlandı.