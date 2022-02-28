Kasımpaşa - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Şubat Pazartesi Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

Kasımpaşa- Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 ŞubatKasımpaşa- Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Kasımpaşa- Fenerbahçe kaç puanda? Kasımpaşa- Fenerbahçe ilk 11'de kimler var? Kasımpaşa- Fenerbahçeligde kaçıncı sırada? Kasımpaşa- Fenerbahçe maç özeti yayınlandı mı?

MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sarı-Lacivertliler'de Arda Güler ilk 11'de. Rossi ve Berisha tercihleri dikkat çekti. Fenerbahçe ilk dakikalarda çok etkili. Fenerbahçe, Zajc'ın şık golüyle öne geçti. 67. dakikada Muleka şık kafa golüyle skoru eşitledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başladı. Karşılaşma 90+. dakikada 2 -1, Fenerabahçe'nin üstünlüğüyle devam ediyor.

Kasımpaşa : Ertuğrul, Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Umut

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan, Rossi, Arda, Berisha

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç bittiğinde özet izleme linki yayıncı kuruluşta aktif hale gelecektir. İzlemek için tıklayınız .

CANLI ANLATIM

Dakika 90+ GOL: Ceza sahası içinde boşta kalan Szalai, topu ağlara gönderdi.

Dakika 72: Kasımpaşa bu dakikalarda maçta daha etkili olan taraf.

Dakika 67 GOL: Muleka şık kafa golüyle skoru eşitledi.

Dakika 66: Fenerbahçe'de Arda Güler, alkışlarla oyundan alındı. Yerine Mert Hakan girdi.

Dakika 60: Kasımpaşa'da 3 oyuncu birden değişti. Umut yerine Muleka, Eysserick yerine Travnik ve Fall yerine Mabil oyuna dahil oldu

Dakika 54: Kim oyuna devam ediyor.

Dakika 53: Fall ile ikili mücadeleye giren Kim, sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

Dakika 52: Serdar Aziz oyuna devam ediyor.

Dakika 51: Fenerbahçeli Serdar Aziz, rakip ceza alanında sakatlık geçiriyor.

Dakika 48: Attila Szalai'ye orta alanda faul yapan Eysseric, sarı kart gördü.

Devre arası: İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 üstün kapattı.

Dakika 45: Umut Bozok'un nefis şutunu Altay Bayındır harika kurtardı.

Dakika 34: Gelişen Kasımpaşa akınında Haris Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutu üstten dışarıya gitti.

Dakika 30: Karşılaşmada tempo çok düştü

Dakika 18: Fenerbahçe net pozisyondan yararlanamadı. Altay'ın uzun gönderdiği top Rossi-Uros Spajic mücadelesinin ardından Berisha'da kaldı. Berisha'nın ceza sahasından vuruşu yandan dışarıya gitti.

Dakika 10: Kasımpaşa riskli ve açık oynuyor. Ancak pozisyona giremiyor

Dakika 6 GOL: Fenerbahçe ceza sahası önüne kadar seri ve şık paslaşmalarla geldi. Miha Zajc ceza sahasına girer girmez ayak içiyle yaptığı falsolu vuruşla topu adeta 90'a gönderdi.

Dakika 3: İrfan Can'ın ortası bu kez kalecide kaldı.

Dakika 2: İrfan Can'ın ortasında kaleci boşa çıktı. Savunma araya girdi kornere gitti.

Dakika 1: Maç başladı

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