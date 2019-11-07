Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanında

07.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:34

Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son 3 maçta mağlubiyet yaşamayan lacivert-beyazlı ekip, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puan topladı.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 11. sırada giriyor.

Kasımpaşa'da 3 eksik

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mame Thiam ve David Pavelka, sarı-lacivertli takıma karşı forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Ricardo Quaresma da sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe deplasmanın yer almayacak.

Öte yandan Veysel Sarı ile Ramazan Köse, ligin son haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarda hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edilmişti.

Kaynak: AA